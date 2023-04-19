Валовой региональный продукт Саратовской области превысил триллион рублей за год

В Саратовской областной думе губернатор выступил с докладом

Сегодня, 18 апреля, губернатор Роман Бусаргин выступает с отчетом в Саратовской областной думе. Вторая часть доклада главы региона оказалась посвящена экономике.

Как отметил Бусаргин, приоритетом в этой сфере является поддержка граждан – все социальные обязательства региональное правительство выполняет в полном объеме. Это основная часть затрат казны.

— По итогам прошлого года объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 122,5 млрд рублей, темпы роста - 12%, — сообщил губернатор.

Бусаргин подчеркнул, что область вместе со всей страной достойно вынесла испытание экономическими санкциями, направленными, прежде всего, против граждан России. Саратовская область смогла сохранить коллективы профессионалов, найти новые рынки сбыта и заменить иностранное оборудование.

— Ключевой показатель - валовой региональный продукт - превысил триллион рублей. В материальном выражении ВРП – это всё, что выпущено нашими предприятиями, малым и средним бизнесом, произведено работниками агропромышленного комплекса.

Это построенные и приобретенные людьми квадратные метры жилья. Средства, полученные за счет торгового оборота. ВРП показал, что наша экономика устойчива и у нее есть потенциал к росту, — сообщил губернатор.

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