В Саратове с острова на Волге эвакуировали мужчину с ожогами

Фото: Облспас

В Саратове экстренные службы эвакуировали с острова на Волге местного жителя. Об этом сообщает МЧС региона.

По предварительным данным, сегодня утром, 18 апреля в областную службу спасения поступило сообщение, что ночью на острове Песчаном в лодке произошло возгорание тента от газовой плитки, в результате ожоги получил хозяин плавсредства. Самостоятельно выбраться с острова он уже не мог, поскольку лодка сломалась.

- Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали мужчину 1972 года рождения на берег. Реанимационной службой облспаса оказана медицинская помощь пострадавшему с последующей госпитализацией в состоянии средней степени тяжести, - сообщил официальный представитель ведомства Никита Мухин.

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