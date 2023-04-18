В Саратове всего за неделю высадили четыре сотни деревьев

Фото: "Мэрия сообщает" / Телеграм

В Саратове за прошлую неделю было высажено более 400 деревьев различных видов. Как сообщил сегодня, 18 апреля, Телеграм-канал администрации города, эти работы были проведены по поручению мэра Лады Мокроусовой.

Во Волжском районе на улицах Первомайской, Некрасова и Комсомольской было высажено 24 ясеня, в Ленинском районе - 80 серебристых тополей и 10 лип на Московском шоссе и улице Одесской.

В Заводском районе было высажено 50 саженцев ясеня, вязов, липы и катальпы на улицах Авиастроителей, Орджоникидзе, Барнаульской и проспекте Энтузиастов.

Во Фрунзенском районе было решено озеленить площадь Кирова, там высадили 11 саженцев липы, березы, сосны и ели.

В Октябрьском районе на улице Новоузенской было высажено 19 саженцев ясеня, а в Гагаринском районе (поселок Соколовый) - 200 саженцев березы.

В мэрии пообещали и дальше вести работы по озеленению Саратова.

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