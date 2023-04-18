Фото: Госавтоинспекция
Сегодня ночью, 18 апреля, в Балаково парень на скутере пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.
Авария произошла в 1.19 в районе спуска со шлюзового моста. 19-летний парень на скутере наехал на бордюр, от чего скутер опрокинулся.
В результате ДТП водитель попал в больницу.
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