Фото: Госавтоинспекция

Сегодня ночью, 18 апреля, в Балаково парень на скутере пострадал в ДТП. Об этом сообщает ГУ ГИБДД по Саратовской области.

Авария произошла в 1.19 в районе спуска со шлюзового моста. 19-летний парень на скутере наехал на бордюр, от чего скутер опрокинулся.

В результате ДТП водитель попал в больницу.

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