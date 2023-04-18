В Саратове цистерна с водой насмерть придавила пьяного мужчину

Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Саратова помогал приятелю копать траншею и погиб. Пресс-служба регионального СУ СКР приводит подробности гибели 36-летнего мужчины. Инцидент произошел вчера, 17 апреля, в Заводском районе Саратова.

По данным следствия, пьяная компания копала траншею на земельном участке, расположенном на 3-м Малом Приморском проезде.

К земляным работам товарищи приступили, изрядно выпив, и не учли, что рядом с котлованом находится металлическая цистерна с водой. Пока они копали яму, цистерна, которая стояла на бетонном основании, свалилась и придавила одного из работников. Мужчина погиб на месте. Извлекать из-под цистерны его пришлось спасателям.

Сейчас следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают все обстоятельства трагедии.

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