В Саратове цистерна с водой насмерть придавила пьяного мужчину

Фото: СУ СК по Саратовской области
Житель Саратова помогал приятелю копать траншею и погиб. Пресс-служба регионального СУ СКР приводит подробности гибели 36-летнего мужчины. Инцидент произошел вчера, 17 апреля, в Заводском районе Саратова.
По данным следствия, пьяная компания копала траншею на земельном участке, расположенном на 3-м Малом Приморском проезде.
К земляным работам товарищи приступили, изрядно выпив, и не учли, что рядом с котлованом находится металлическая цистерна с водой. Пока они копали яму, цистерна, которая стояла на бетонном основании, свалилась и придавила одного из работников. Мужчина погиб на месте. Извлекать из-под цистерны его пришлось спасателям.
Сейчас следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу и устанавливают все обстоятельства трагедии.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.