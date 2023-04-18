На одной из магистральных улиц Саратова не работает светофор. Об этом сообщает городская администрация.

Сегодня, 18 апреля, в связи с проведением МУП «Саргорсвет» плановых ремонтных работ с 9.00 до 16.00 не будет работать светофор на ул. Орджоникидзе около АО «Саратовгаз»

Мэрия напоминает, что необходимо соблюдать правила дорожного движения, ориентирование потока автотранспортных средств осуществляется по знакам приоритета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.