Фото: архив КП
В Саратове за нападение бездомных собак на детей и взрослых ответят чиновники. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.
По информации следствия, чиновники не проконтролировали отлов и содержание бездомных собак. В результате, уличные дворняги кидались на прохожих, в том числе и на детей.
Заведено уголовное дело на сотрудников администрации Волжского района. Расследование под контролем руководителя территориального ведомства Анатолия Говорунова.
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