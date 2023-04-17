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НовостиОбщество17 апреля 2023 9:08

В Саратове за нападение бездомных собак на детей и взрослых ответят чиновники

Заведено уголовное дело, ведется расследование
Роман Хвалин
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Саратове за нападение бездомных собак на детей и взрослых ответят чиновники. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По информации следствия, чиновники не проконтролировали отлов и содержание бездомных собак. В результате, уличные дворняги кидались на прохожих, в том числе и на детей.

Заведено уголовное дело на сотрудников администрации Волжского района. Расследование под контролем руководителя территориального ведомства Анатолия Говорунова.

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