В Саратове жители 1-ой и 2-ой Дачной остались без холодной воды до вторника

архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Саратове сегодня, 17 апреля, в Ленинском районе жители 1-ой и 2-ой Дачной остались без холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе «КВС».

Как уточнили коммунальщики, отключения связаны со сварочными работами на водопроводных трубах у домов по адресам 50 лет Октября, 63 и Вишневая, 6.

Помимо названных адресов в зону ограничения попали также дома №№ 63, 65, 67 на проспекте 50 лет Октября, а также полностью улицы Вишневая и Офицерская.

Восстановят подачу воды не раньше полуночи.

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