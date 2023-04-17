За пасхальное воскресенье в Саратовской области зарегистрировали 127 новых случаев заражения ковидом

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За пасхальное воскресенье, 16 апреля, в Саратовской области зарегистрировали 127 новых случаев заражения ковидом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по противодействию инфекции.

В предыдущие сутки, напомним, были зафиксированы 125 случаев заболевания.

Большинство новых случаев заболевания зафиксированы в Саратове - 71, в Балашовском и Энгельсском районах по 15, а в Балаковском - 12. Среди заразившихся также есть дети и подростки в возрасте до 17 лет (14 человек) и 38 пенсионеров старше 65 лет.

Все новые пациенты переносят коронавирус в легкой форме – у обратившихся наблюдаются лишь признаки ОРВИ.

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