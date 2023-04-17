В частном секторе Саратова мужчина врезался в ограждение на кроссовере и оказался в больнице

Фото: Госавтоинспекция

Вчера днем, 16 апреля, в Саратове произошла автоавария, один человек пострадал. Об этом сообщили в УГИБДД по региону.

Дорожно-транспортный инцидент произошел в 13:10 в поселке Красный Октябрь на улице 2-я Садовая, в жилом секторе. 35-летний водитель кроссовера Haval F7 врезался в металлический забор.

Мужчину госпитализировали с травмами.

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