Следователи устанавливают причины смерти мужчин в Балаково и Аткарске

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратовской области местные жители нашли трупы двух неизвестных мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Одного из погибших обнаружили вчера днем, 14 апреля, на улице Минской в городе Балаково. На вид мужчине 50-60 лет.

Второе тело без признаков жизни было обнаружено сегодня утром на улице Строителей в Аткарске, на вид этому мужчине 30-40 лет. По обоим случаям следователям предстоит установить личность умерших и причину смерти, пока следов криминала не найдено. Следователи уже организовали проверки и назначили судебно-медицинские исследования.

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