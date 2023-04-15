В Саратове нашли еще 118 случаев заболевания ковидом

архив КП

В Саратовской области за сутки выявили еще 118 лабораторно подтвержденных случаев заражения ковидом. Об этом сообщили в оперштабе по противодействию инфекции.

Днем ранее было обнаружено 115 заболевших.

Среди новых случаев 17 детей и подростков до 17 лет, а также 35 жителей старше 65 лет. В Саратове заболевших оказалось больше всего – 31 человек, в Энгельсском районе – 27, в Балаковском – 17, в Балашовском – 10.

114 из новых заразившихся имеют признаки ОРВИ, лишь четверо – симптомы воспаления легких.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.