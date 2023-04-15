В Балаково ночью сгорела мусороуборочная спецмашина

"Типичный Балаково" / "ВКонтакте" / Ольга Шевченко

Накануне, 14 апреля, в Балаково загорелась спецмашина коммунальных служб. Информацию об этом подтвердили в администрации муниципалитета сегодня, ранее в соцсетях появилась видеозапись инцидента.

Спасатели получили сигнал о возгорании в 23:15 на улице 30 лет Победы. Огонь уничтожил подметально-уборочную машину «Магистраль», ее используют для сбора мусора в кузов грузовика при помощи элеваторной ленты, прикрепляя ее позади машины.

В результате происшествия никто не пострадал.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.