фото: ГИБДД

В центре Саратова Lexus сбил стоящего на проезжей части мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня, 14 апреля, в центре Саратова произошло ДТП. Примерно в 16:10, напротив дома 127/133 по улице Вольской женщина за рулем автомобиля Lexus RX сбила стоящего на проезжей части 43-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

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