фото: ГИБДД
В центре Саратова Lexus сбил стоящего на проезжей части мужчину. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Сегодня, 14 апреля, в центре Саратова произошло ДТП. Примерно в 16:10, напротив дома 127/133 по улице Вольской женщина за рулем автомобиля Lexus RX сбила стоящего на проезжей части 43-летнего мужчину.
Пострадавшего госпитализировали в больницу.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.