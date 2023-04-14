Жители Саратова в соцсетях поделились последствиями ураганного ветра

фото: ТГ-канал Типичный Юбилейный

В Заводском районе Саратова сильный ветер повалил дерево и снес остановку общественного транспорта. Об этом сообщили подписчики Telegram-канала «Саратов: Открылось/Закрылось»

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Инцидент произошел рядом с ТЦ «Сити Молл» по Новоастраханскому шоссе.Там сильный ветер выдрал корни дерева, и оно упало на ближайшее здание автомойки. В нескольких метрах ветер частично вырвал остановку.

Кроме того, пользователи в телеграм-канале «Типичный Юбилейный» рассказали, что из-за сильного ветра забор из профлиста у недостроенного дома на улице Менякина рухнул на припаркованный рядом ВАЗ-2110.

Ранее из-за угрозы штормового ветра в Саратовской области объявили оранжевый уровень опасности.

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