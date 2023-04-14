Фото: Архив КП. Фотография несет иллюстративный характер

В Саратове осудили военного, который привез из Мариуполя патроны для автомата. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Саратовского гарнизонного суда.

Выяснилось, что в ноябре 2022 года мобилизованный военнослужащий Кириллов проходил служба в районе города Мариуполь. В одном из окопов боец нашел 60 патронов автомату Калашникова. Неучтенные боеприпасы он сложил в вещмешок и носил его при себе. Патроны были обнаружен сотрудниками аэропорта «Гагарин». Военнослужащий признал свою вину и раскаялся.

Боеприпасы были изъяты. Военнослужащий получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.