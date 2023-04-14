Депутаты Саратовской областной Думы возложили цветы к памятнику Петра Столыпина

Кадры: пресс-служба Саратовской областной Думы

Сегодня, 14 апреля, 161 год назад родился российский государственный деятель Петр Столыпин. Ровно 120 лет назад его назначили на пост саратовского губернатора, на котором он провел три года, и именно при нем губерния стала активно развиваться.

Сегодня, депутаты областной Думы возложили цветы к памятнику Петру Столыпину. В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Михаил Исаев, зампреды регпарламента Татьяна Ерохина и Роман Чуйченко, депутаты Алексей Антонов и Иван Бабошкин. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Напомним, в прошлом году 14 апреля, когда отмечалось 160-летие со дня рождения Петра Столыпина, началась кампания по переименованию саратовского проспекта, и главная улица областного центра гордо носит его имя.