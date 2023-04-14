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НовостиОбщество14 апреля 2023 8:05

Депутаты Саратовской областной Думы возложили цветы к памятнику Петра Столыпина

Сегодня исполняется 161 год со дня рождения российского государственного деятеля Петра Столыпин
Евгений Бадиков
Кадры: пресс-служба Саратовской областной Думы

Кадры: пресс-служба Саратовской областной Думы

Сегодня, 14 апреля, 161 год назад родился российский государственный деятель Петр Столыпин. Ровно 120 лет назад его назначили на пост саратовского губернатора, на котором он провел три года, и именно при нем губерния стала активно развиваться.

Сегодня, депутаты областной Думы возложили цветы к памятнику Петру Столыпину. В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Михаил Исаев, зампреды регпарламента Татьяна Ерохина и Роман Чуйченко, депутаты Алексей Антонов и Иван Бабошкин. Об этом сообщает пресс-служба законодательного собрания.

Напомним, в прошлом году 14 апреля, когда отмечалось 160-летие со дня рождения Петра Столыпина, началась кампания по переименованию саратовского проспекта, и главная улица областного центра гордо носит его имя.