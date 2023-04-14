Фото: Володин Саратов

Володин поручил достроить ФОК в Солнечном к Новому году. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин. Саратов".

В ходе визита в Саратов Вячеслав Володин провел совещание на спортивном объекте- долгострое в Солнечном-2. Были дополнительно выделены 356,7 млн рублей на завершение строительства.

По словам Председателя ГД РФ,работы по достройке необходимо уже начинать, не откладывая, а завершить строительство – до конца года. ФОК будет использоваться в том числе как площадка для тренировок и соревнований волейбольной команды «Протон». В новогодние праздники в комплексе должны уже проходить игры.

– Самое главное, без раскачки, учитывая хорошую погоду, сделать все, чтобы качественно работы были выполнены, завершить достройку, – сказал Володин.

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