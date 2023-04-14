фото: МЧС

На пожаре в Марксе погиб пенсионер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня рано утром, 14 апреля, в Саратовской области произошел пожар. Примерно в 4:23 на пульт диспетчера пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в двухквартирном доме в Марксе на улице Энгельса. Тушением огня, охватившего площадь в 24 квадрата занимались два расчета пожарных.

В результате пожара погиб 68-летний мужчина. Причины пожара уточняются компетентными органами.

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