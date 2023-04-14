Саратовцев в пятницу ожидает ураганный ветер с дождем

архив КП
Фото: Евгения ГУСЕВА
Сегодня, 14 апреля, в Саратовской области ожидается сильный ураганный ветер северо-восточного направления. Об этом сообщили в региональном Гидромете.
Температура воздуха днем – около +5...+10 градусов, также днем возможен умеренный дождь, местами с мокрым снегом и грозой.
Северо-восточный ветер будет дуть от 7 до 12 м/с, возможны порывы штормового ветра до 17-22 м/с.
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