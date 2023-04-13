фото: СУ СКР

В Калининске 37 летняя мать задушила и закопала новорожденную дочь. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

В Саратовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летней женщины. По данным следствия, 28 ноября прошлого года 37-летняя жительница Калининска родила девочку, и сразу после родов лишила ее доступа к кислороду, от чего новорожденная скончалась.

Тело ребенка женщина спрятала за городом. Отмечено, что на учете по беременности обвиняемая не состояла. Дело с утвержденным заключением направили в суд для рассмотрения.

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