фото: пресс-служба губернатора

В Саратовской области откроют пять новых поликлиник и шесть ФАПов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В ходе совещания по модернизации первичного звена здравоохранения Роман Бусаргин сообщил, что в этом году региону выделили на программу почти 2 млрд рублей, и в районах строится сразу 5 поликлиник. В медучреждения области закупят 553 единицы медицинского оборудования, в том числе аппарат МРТ и КТ на общую сумму в 800 миллионов.

Три поликлиники из пяти строящихся уже находятся в высокой стадии готовности – в поселке Соколовый, Базарном Карабулаке и Питерке. Глава региона поручил ввести их, не дожидаясь конца года

Кроме того, в регионе в скором времени откроются шесть ФАПов, установленные в этом году. За счет экономии средств планируется дополнительно сделать ещё три амбулатории и один ФАП.

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