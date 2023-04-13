фото: МЧС

В Балаковском районе на пожаре пострадали два пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Сегодня, 13 апреля, в Балаковском районе произошел пожар. В 07:40 на пульт диспетчера пожарной охраны поступило сообщение о возгорании частного дома в селе Красный Яр. Бороться с огненной стихией выезжали 3 расчета пожарной охраны, общая площадь возгорания составила 120 кв.м.

В момент пожара в доме находились 70-летняя женщина и 68-летний мужчина. Оба пенсионера были госпитализированы в больницу с отравлением продуктами горения.