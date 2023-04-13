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В Энгельсе водитель маршрутки придавил 3-летнего ребенка дверью и уехал. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает энгельсское ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел 7 апреля в 19:00 на улице Марины Расковой. В районе остановки 1-й Летный городок водитель маршрутки № 25, закрывая пассажирскую дверь не посмотрел в зеркала заднего вида и зажал 3-летнюю девочку, после чего сразу уехал с места происшествия.

Личность виновника установлена оперативниками. На 48-летнего водителя маршрутки №25 составлен административный протокол.

Upd 17:00: Решением суда мужчина получил 5 суток ареста.