фото: ГИБДД

В утренней аварии в Советском районе ДТП унесло жизнь водителя «Гранты». Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Сегодня рано утром, 13 апреля, в Советском районе произошло ДТП. Примерно в 5:00 в пяти километрах от города Красный Кут водитель автомобиля Lada Granta потерял управление авто и слетел с трассы в кювет.

В результате аварии водитель скончался. Данные по участникам происшествия уточняются. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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