23-летний житель Энгельса оштрафован за экстремистские комментарии. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники Центра Э обнаружили комментарии, содержащие оскорбления по национальному признаку. Эксперты проанализировали текст комментария и заявили, что комментарии содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды и ненависти по отношению к определенной этнической группе лиц.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими удалось установить администратора интернет-ресурса. Им оказался 23-летний житель Энгельса.

Энгельсский районный суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 10 000 рублей.

Размещенные им комментарии удалены.

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