Поезд «Саратов - Алматы» возобновляет курсирование спустя три года

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Со 2 мая возобновляется курсирование международного поезда «Алматы – Саратов». Об этом сообщила пресс-служба национальной компании «Казахстан темир жолы».

Следование пассажирского поезда № 7/8 сообщением Алматы – Уральск продлевается до Саратова.

Состав будет ходить через день: из Алматы, начиная со 2 мая, по четным датам, из Саратова – с 5 мая по нечетным датам.

Напомним, курсирование поезда прекратили в марте 2020 года, когда в мире началась пандемия коронавируса. Тогда же перестали ходить поезда в Беларусь и Ташкент, а также электричка N6871/6872 "Уральск - Озинки".

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