В Саратовской области ночью женщина попала под поезд

архив КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Гагаринском районе Саратова 33-летняя женщина попала под поезд. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении Следственного Комитета на транспорте.

Происшествие случилось в ночь на 12 апреля на 11 километре пикета второго перегона Примыкание-Багаевка. По данным ведомства, машинист грузового поезда заметил женщину и применил экстренное торможение, но все же сбил женщину. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователями произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Недавно в Аткарске мужчина попал под поезд и скончался, так же в начале апреля на железнодорожных путях в Ершовском районе было обнаружено тело девушки. В связи с тем, что случай не единичный граждан призывают быть внимательными на объектах железнодорожного транспорта, не подвергать опасности свою жизнь и переходить железнодорожные пути в установленных местах.

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