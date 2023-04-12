Молодой мужчина насмерть разбился на старой Audi под Саратовом

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 12 апреля, в Самойловском районе Саратовской области произошла смертельная автоавария, сообщил в своем Телеграм-канале глава минздрава Саратовской области Олег Костин.

ДТП на автодороге Р-207 (Пенза-Балашов-Михайловка-трасса А-260) произошло около шести утра. Недалеко от поселка Красный Audi 100 вылетела с дороги и перевернулась.

38-летний водитель погиб до приезда бригады «скорой».

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