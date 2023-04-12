В СВО погиб младший сержант из Красноармейска

Фото: администрация Красноармейского района
В боях СВО погиб младший сержант Вадим Сорокин, уроженец Красноармейского района Саратовской области. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Прощание с солдатом произошло сегодня, 12 апреля, на новом кладбище Красноармейска.
Никаких данных биографии погибшего героя чиновники не привели.
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