скриншот с видео
Под Саратовом на заброшенном объекте загорелся мазут. Информацию об этом из соцсетей подтвердила глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.
В своих соцсетях руководительница ведомства также выложила видеозапись с места инцидента в Красноармейском районе, ранее распространившуюся по интернету.
- Предположительно, горит мазут. Инспекторы нашей Службы и передвижная лаборатория ЦЛАТИ выехали на место, - написала Радионова.
Сотрудники Росприроднадзора выясняют причины и последствия ЧП.
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