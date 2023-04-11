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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 14:41

Под Саратовом на заброшенном объекте загорелся мазут

В Красноармейский район уже выехали сотрудники Росприроднадзора
Роман Хвалин
скриншот с видео

скриншот с видео

Под Саратовом на заброшенном объекте загорелся мазут. Информацию об этом из соцсетей подтвердила глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.

В своих соцсетях руководительница ведомства также выложила видеозапись с места инцидента в Красноармейском районе, ранее распространившуюся по интернету.

- Предположительно, горит мазут. Инспекторы нашей Службы и передвижная лаборатория ЦЛАТИ выехали на место, - написала Радионова.

Сотрудники Росприроднадзора выясняют причины и последствия ЧП.

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