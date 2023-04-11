архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саратовской области показатель заболеваемости ОРВИ снизился по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За минувшую неделю в регионе было зарегистрировано 12 190 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 0,27%.

Тем не менее, за неделю зафиксирован 41 случай заболевания гриппом.

Специалисты рекомендуют надевать защитные маски в местах скопления людей, не забывать мыть руки и пользоваться антисептическими средствами.

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