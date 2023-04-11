Фото: Облспас
В Саратове суд определит вину водителя автобуса в гибели пассажира. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает региональная прокуратура.
Как напомнили в надзоре, ДТП произошло 18 декабря 2021 года. Автобус Higer из Жирновска ехал в Саратов. По мнению прокуроров, на спуске с Кумысной поляны по улице Новоузенская водитель проигнорировал знаки скоростного ограничения. В результате превышения скорости, автобус вылетел встречную полосу и съехал на левую обочину, после чего влетел во двор дома и протаранил припаркованные машины.
Один пассажир автобуса скончался в больнице, водитель и семь пассажиров получили травмы.
Уголовное дело направлено в суд. Виновнику грозит до 5 лет колонии.
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