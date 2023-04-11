Фото: Госавтоинспекция

В Саратове на Кумысной поляне кроссовер Hyundai съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает ГИБДД Саратова.

ЧП произошло в 10.50 рядом с парком Кумысная поляна, недалеко от детского лагеря «Березка». 58-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai не справился с управлением. Кроссовер съехал в кювет и на полной скорости врезался в дерево.

Водитель авто погиб до приезда скорой помощи, его пассажирка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Подробности аварии уточняются.

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