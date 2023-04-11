фото: МЧС

В окрестностях Саратова четыре пожарных расчета тушат 800 квадратных метров пламени. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 11 апреля, в окрестностях Саратова произошел пожар. Сигнал на пульт дежурного поступил в 11:07, в поселке Нефтяников загорелся камыш и сухая трава. Огонь быстро распространился, охватив площадь в 800 квадратных метров, и дошел до дворов местных жителей.

От огня пострадали надворные постройки и кровля небольшого дома площадью 20 квадратных метров. На месте работают четыре пожарных расчета.

Как сообщили в региональном МЧС, по данным 11 апреля - 299 пожаров сухой травянистой растительности, за сутки — 29. Всего выявлено 130 правонарушений, связанных с нарушением порядка выживания сухой травянистой растительности, сжиганием мусора, разведением костров, а также несвоевременной уборкой территорий от травы, камыша, мусора.

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