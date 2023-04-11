архив КП Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Саратовской области могут провести всероссийскую «Студвесну». Об этом рассказали сегодня, 11 апреля, в ходе заседания комитета по спорту, туризму и делам молодежи в региональном парламенте.

По словам министра молодежной политики и спорта Олега Дубовенко, в этом году по поручению губернатора сформирована заявка на проведение всероссийской «Студенческой весны».

Итоги по заявкам подведут в мае. В случае выбора Саратовской области как места проведения мероприятия, фестиваль в нашей губернии будет называться «Точка притяжения».

Дубовенко напомнил, что в регионе живет более 627 тысяч людей в возрасте от 14 до 35, это более четверти от общей численности населения области.

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