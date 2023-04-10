В Саратовской области суд вынес приговор пенсионеру за случайный поджог

В Аркадакском районе Саратовской области 74-летнего мужчину осудили за уничтожение и повреждение чужого имущества. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщили в прокуратуре области.

Инцидент произошел у одного из домов в селе Баклуши 16 апреля 2021 года. Пенсионер занимался весенней уборкой: собрал мусор и сухую траву в кучу, а затем поджег. В результате загорелась сухая растительность вокруг, и пожар распространился на ближайшие строения сельчан. Местные жители оценили нанесенный им ущерб в один миллион рублей.

Вину пожилой мужчина признал. В итоге суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

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