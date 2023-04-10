В Саратовской области запустили робота для диагностики газовых труб

Испытания робота

В Саратовской области провели первый в регионе эксперимент по внутритрубной диагностике с использованием робота. Об этом сегодня, 10 апреля, сообщает правительство региона.

Работы проводились на нитке газопровода Средняя Азия - Центр. В выполнении участвовали специалисты «Газпром Трансгаз Саратов» и «Газпром диагностика». Они тестировали как саму технологию, так и оборудование для протягивания поршней.

При обычной диагностике инспекционный снаряд или поршень проходит трубу в потоке газа. В этот раз снаряд или поршень протягивался тросом после того, как голубое топливо покинуло газопровод – было перекачано из исследуемого участка в соседний. Самый тонкий трос, нужный чтобы протянуть остальные, тащил технологический робот РТК-810. Робот является полностью отечественной разработкой.

На предприятии отметили, что во время испытаний газ транспортировали по соседним магистралям, поэтому перебоев с его подачей потребителям не случилось.

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