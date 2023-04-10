фото: социальные сети
Три саратовские сотрудницы прошли в полуфинал «Мисс Офис». Об этом стало известно из социальных сетей организаторов конкурса.
Всего за выход в полуфинал конкурса боролись представительницы 30 саратовских организаций. В полуфинал прошли трое саратовчанок.
— Дарья Максимова, бухгалтер, ГУЗ «ОККД»;
— Маргарита Паркина, руководитель, студия современного танца «Luna»;
— Екатерина Хвалова, менеджер-декоратор, «Резидент Групп».
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