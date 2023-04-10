Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗдоровье10 апреля 2023 7:13

В Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 141 человека

Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 141 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 10 апреля, за прошедшие сутки областные медики получили 141 положительный тест на COVID-19. Общее число заразившихся саратовцев с начала пандемии достигло 319,7 тысячи.

У четверых пациентов обнаружена пневмония, еще у одного заболевание протекает бессимптомно, у всех остальных — признаки ОРВИ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.