фото: Архив КП
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 141 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.
По данным на 9:00 10 апреля, за прошедшие сутки областные медики получили 141 положительный тест на COVID-19. Общее число заразившихся саратовцев с начала пандемии достигло 319,7 тысячи.
У четверых пациентов обнаружена пневмония, еще у одного заболевание протекает бессимптомно, у всех остальных — признаки ОРВИ.
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