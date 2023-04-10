фото: Архив КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Саратовской области за сутки коронавирус выявили у 141 человека. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на 9:00 10 апреля, за прошедшие сутки областные медики получили 141 положительный тест на COVID-19. Общее число заразившихся саратовцев с начала пандемии достигло 319,7 тысячи.

У четверых пациентов обнаружена пневмония, еще у одного заболевание протекает бессимптомно, у всех остальных — признаки ОРВИ.

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