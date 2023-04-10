фото: "Твои Герои, Саратов"

Александр Янклович сообщил об охоте ВСУ за бойцами из Шихан. Об этом Герой России, депутат Саратовской областной Думы Александр Янклович рассказал в своем телеграм-канале " Твои герои, Саратов".

Янклович поделился новостями от саратовских военнослужащих в зоне СВО. В сводке указано, что вместе с волонтерами бойцам были переданы грузы из дома.

По словам Янкловича, 91-й дивизион вышел на связь, для них готовится груз. Потерь и происшествий нет. 94-й полк, за исключением батареи ПТУР продолжает работу вне зоны СВО.

В 95-м полку потерь и происшествий нет.

- Ребята из Шихан, наше грозное химоружие, сейчас выполняют задачу на сложнейшем направлении. На них враг ведет сейчас настоящую охоту. Но, тем не мене, они показывают великолепный результат. В 640-м потерь и происшествий нет. Ребята воюют очень достойно. У 72-ой бригады все хорошо, они молодцы. Потерь и происшествий нет. 97 и 98 полк так же без происшествий и потерь, - написал Янклович.

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