Фото: Роман Бусаргин

Роман Бусаргин встретился в Энгельсе с семьей мобилизованного военного пенсионера. О встрече губернатор Саратовской области рассказал в своем Телеграм-канале.

Жена бойца-покровчанина в зоне СВО рассказала главе региона, что он ни секунды не колебался, когда получил повестку.

- Старший сын также сейчас проходит подготовку, чтобы отправиться в зону СВО. Младший ребенок еще учится в школе, но уже решил для себя, что хочет стать военным. Сама женщина трудится в институте войск национальной гвардии. Их семья - пример мужества и неравнодушия к судьбе Родины и своих соотечественников, - написал Бусаргин.

В мае военнослужащий вернется в родной город в отпуск. Губернатор попросил семью при необходимости обращаться за помощью лично к нему по любому вопросу.

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