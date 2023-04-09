Фото: архив КП

За минувшую субботу, 8 апреля, в Саратовской области выявили 155 заболевших ковидом. Об этом сообщили в правительстве области.

Сутками ранее заболевших было 163. Большинство заразившихся из облцентра – 55 человек, в Балашовском районе – 23, в Энгельсском – 16, в Балашовском и Ртищевском – 12.

Среди почти всех выявленных случаев пациенты обращались ко врачам с симптомами ОРВИ, лишь пять больных переносят коронавирус с пневмонией.

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