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НовостиОбщество9 апреля 2023 6:47

В Ленинском районе Саратова машина сбила 17-летнего мальчика

Как сообщила СМИ мама пострадавшего подростка, тот переходил дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора
Роман Хвалин
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

Вчера, 8 апреля, в Ленинском районе Саратова машина сбила 17-летнего мальчика, сообщил ресурс «ЧП-Саратов» и УГИБДД по региону.

В 17:50 у остановки «СНИИМ» на улице Шехурдина 34-летний водитель за рулем ВАЗ-2110 совершил наезд на 17-летнего парня. Пешеход получил травмы и оказался в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Как рассказала порталу «Новости Саратова» мать пострадавшего подростка, он переходил дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора в момент ДТП.

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