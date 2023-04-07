Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Роман Бусаргин встретился с писателем Александром Звягинцевым, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Глава Саратовской области отметил вклад Звягинцева за вклад в патриотическое воспитание молодежи и бережное отношение к исторической справедливости. По мотивам книги автора сняли фильм «Нюрнберг».

– То, чем вы занимаетесь, очень важно для всех россиян. В это непростое время благодаря такой гражданской позиции, как у вас, сохраняется подлинная история о прошедших событиях, – отметил Бусаргин.

С 2000 по 2016 годы Звягинцев работал заместителем генпрокурора России, в 2018 году он получил премию ФСБ в номинации «Художественная литература и журналистика».

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