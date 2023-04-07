В марте на всей территории Саратовской области погибших оказалось вдвое больше родившихся

архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В марте на всей территории Саратовской области зарегистрировали смертей вдвое больше, чем рождений. Такие данные привели в статистике за месяц в управлении по делам ЗАГС при региональном правительстве.

За прошедший весенний месяц в ведомстве зарегистрировали 3022 смерти и 1461 новорожденного. За первые же три месяца 2023 в Саратовской области родилось 3947 человек, умерли 8396.

Согласно данным за 2022 год, за этот же период было зарегистрировано 10370 скончавшихся, и 4107 родившихся.

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