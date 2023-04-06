фото: Архив КП
В Саратовской области от укусов клещей уже пострадали 23 человека. Об этом стало известно сегодня, 6 апреля, в ходе брифинга министерства здравоохранения региона.
Замруководителя областного Роспотребнадзора Надежда Матвеева рассказала, что в связи с ранним приходом весны активизировались и опасные насекомые. В больницы региона с укусами клещей уже обратились 23 человека, из них 9 детей.
Матвеева призвала людей скурпулезнее отнестись к отдыху на природе, надевать закрытую одежду и пользоваться репеллентами.
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