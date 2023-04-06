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НовостиОбщество6 апреля 2023 10:11

В Саратове из-за пожара эвакуировали детский сад

Из детского сада эвакуировали 82 человека
Наталия Калинина

Сегодня днем, 6 апреля, в Ленинском районе Саратова произошел пожар. По данным регионального ГУ МЧС, возгорание произошло в 12.52.

На пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в детском саду №194 на Лебедева Кумача, 69 «а». На место выехало 3 пожарных расчета.

В учреждении на первом этаже двухэтажного здания случилось короткое замыкание, распространения огня не произошло.

Силами персонала самостоятельно эвакуировались 82 человека, в том числе 66 детей. Пострадавших нет.

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