Скриншот с видео Mash

Угрожавший расправой своим сотрудникам «сын Чингисхана» извинился на камеру. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Напомним, саратовец Марат Искиндиров, руководитель службы доставки еды, нанимал сотрудников и увольнял их без выплаты зарплаты. Ситуация получила огласку в социальных сетях и телеграм-каналах. В ответ на возмущение общественности бизнесмен стал угрожать расправой и изнасилованиями как своим сотрудникам, так и русским в целом.

В ответ на это саратовцы написали обращение в полицию, и Искиндиров был задержан в собственной квартире. По сообщению федерального Телеграм-канала, в ходе обыска в доме Искиндирова нашли банки с наркотиками, черную бухгалтерию, мобильные, через которые он занимался запугиванием людей. Возбуждено уголовное дело. Сам бизнесмен извинился на камеру.

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