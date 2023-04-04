В Заводском районе обрушилась стена пятиэтажного общежития

Фото: Прокуратура Саратовской области

Сегодня, 4 апреля, в Заводском районе Саратова обрушилась стена пятиэтажного дома. По поручению прокурора области Сергея Филипенко прокуратура Заводского района организовала проверку.

По предварительным данным, инцидент произошел сегодня днем по адресу Заречная, 27. Частично обрушилась стена пятиэтажного двухподъездного жилого общежития. К счастью, обошлось без пострадавших.

Дом 1966 года постройки, в 2018 году был признан аварийным и должен быть снесен. Дом был включен в региональную программу по расселению. Планируемая его дата: 31.12.2023.

Сейчас экстренные службы ведут разбор завалов, администрация занимается расселением жильцов. Ход и результаты этой работы находятся на контроле прокуратуры.

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